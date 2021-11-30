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Powerhouse проведет две вечеринки в честь 8-летия. Выступят Juncti, MС Сенечка, Cream Soda и другие

Виктория Шанина
Сегодня в 11:44

В первый уикэнд декабря московская концертная площадка Powerhouse Moscow проведет две вечеринки в честь своего 8-летия. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

«В прошлом году мы решили растянуть праздник на два вечера, в этом — фестиваль (а по другому это уже не назвать) растянется на два дня и две ночи, 3 и 4 декабря, 40 артистов, встречаемся Доме Силы!», — заявили организаторы ивента.

3 декабря в Powerhouse выступят Дуся Лерер и Игорь Яковенко, Илья Мазо, Нотэберд, Lurmish, Juncti, Aman Po-Kaifu, Morze, Степа Казарьян, Dj Don’t Judge, Julia Konor, Ayokeh, Tim Obscure и другие.

В числе артистов и диджеев, которые выйдут на сцену площадки 4 декабря, оказались Интурист, Казускома, MС Сенечка и Супасаник, Lovanda, Карина Истомина, Cream Soda, Лауд, Петар Мартич, Санчир и Липа.

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