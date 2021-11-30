В России выявили 32 648 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 32 648 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1212 меньше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3434 до 2788. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Воронежская и Нижегородская области, а также Красноярский край.