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В России выявили 32 648 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:37

В России за последние сутки выявили 32 648 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1212 меньше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3434 до 2788. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Воронежская и Нижегородская области, а также Красноярский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 636 881. За сутки умерли 1229 человек, за все время — 275 193. Выздоровели 33 442 пациентов, за весь период — 8 329 253.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 260,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,8 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10,1 млн).

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