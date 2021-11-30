Рианна получила звание национального героя Барбадоса

Барбадосская певица Рианна получила звание национального героя карибской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Барбадоса Мию Моттли.

«От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять как алмаз и быть гордостью своей страны. Благодаря своей креативности, дисциплине и, прежде всего, необычайной преданности своей родине <…> [певица] несла примерную службу на благо Барбадоса», — сказала она певице на церемонии провозглашения республики.

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе, а в 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы. В 2005 году она выпустила свою дебютную работу «Music of the Sun», которая вошла в десятку лучших альбомов Billboard 200. Певица девять раз становилась лауреатом премии «Грэмми». 20 сентября 2018 года Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США.

Накануне Барбадос объявил себя республикой, лишив королеву Англии Елизавету II статуса главы государства. В стране состоялась инаугурация президента, которым стала ранее избранная Сандра Мейсон. На церемонии присутствовал принц Уэльский Чарльз.

Барбадос получил независимость в 1966 году. Однако при этом он находился под руководством британской монархи. После ухода королевы государство останется в составе Британского Содружества.