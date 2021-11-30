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«Ростех» разрабатывает программу для предсказания массовых беспорядков

Виктория Шанина
Сегодня в 10:11

«Национальный центр информатизации» (структура госкорпорации «Ростех») разрабатывает специальное программное обеспечение, которая поможет региональным и федеральным властям предсказывать массовые беспорядки. Система должна появиться уже к 2022 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По словам источника, работы ведутся в рамках проекта МЧС «Безопасный город». Руководитель проектного офиса в Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный подтвердил разработку программы. Он отметил, что в основе прогнозирования массовых беспорядков будут лежать методы машинного обучения.

Программа будет мониторить публикации в СМИ и социальных сетях, данные с «умных» камер и других источников. Если беспорядки уже начались, система будет анализировать поведение толпы, число участников, число пострадавших и направление людей, а также рекомендовать силовикам порядок действий.

В МЧС «Коммерсанту» рассказали, что проект методики программы уже направлен на согласование «в заинтересованные ведомства и органы власти». В документе даны определения «митинга», «политического конфликта», «протестного потенциала», «религиозного конфликта», «антиполицейских проявлений» и других терминов.

В качестве примеров массовых беспорядков в проекте приведены столкновения между футбольными фанатами на Манежной площади в Москве в 2010 году, драка между мигрантами и националистами на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, а также акции «Ставрополье — не Кавказ» в 2013 году.

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