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Украинская актриса Иванна Сахно снимется в сериале об Асоке Тано

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:31

Актриса Иванна Сахно из Украины присоединилась к актерскому составу сериала Disney+ «Асока». Об этом сообщает Deadline.

Издание отмечает, что она исполнит роль совершенно нового персонажа франшизы. Официальный представитель актрисы Lucasfilm от комментариев отказался. Сахно известна по ролям в фильмах «Тихоокеанский рубеж 2», «Шпион, который меня кинул» и «Меломанка».

К производству сериала приступят в 2022 году. Сценарием и продюсированием займется Дейв Филони («Звездные войны: Войны клонов») совместно с Джоном Фавро («Мандалорец»).

Роль Асоки Тано продолжит играть Росарио Доусон, которая впервые появилась еще во втором сезоне «Мандалорца. Она была падаваном Скайуокера.

Ранее стало известно, что Хейден Кристенсен вновь вернется во вселенную «Звездных войн» в сериале «Асока». Пока неизвестно, будет актер в образе Энакина Скайуокера или Дарта Вейдера. Действие сериала развернется через пять лет после событий «Возвращения Джедая», а следовательно, после смерти Вейдера.

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