В Крыму без света осталось около 56 тыс. человек из‑за сильного ветра

Вечером 29 ноября сильный ветер обесточил населенные пункты, в которых проживают 56 тыс. человек. Об этом в твиттере сообщило Министерство энергетики России.
С того момента и до сих пор ведутся восстановительные работы. К 6.30 утра 30 ноября удалось восстановить электроснабжение для большей части жителей Крыма. На момент написания этой новости количество обесточенных потребителей составляет 12 тыс. человек.
Штормовой ветер оставил без света дома части Симферополя, а также сел Симферопольского, Белогорского и Советского районов Крыма. Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС, в зоне обесточивания оказались 16 школ, 13 детских садов и 15 фельдшерских пунктов.
По предварительным данным, от падения деревьев пострадали от пяти до шести человек. В Ялте повреждены несколько яхт, одна затонула.
«Первый канал» сообщил, что на Крым обрушился ураган, который до этого прошел в Турции. В Стамбуле циклон обернулся масштабными разрушениями.