В Крыму без света осталось около 56 тыс. человек из‑за сильного ветра

Вечером 29 ноября сильный ветер обесточил населенные пункты, в которых проживают 56 тыс. человек. Об этом в твиттере сообщило Министерство энергетики России.

С того момента и до сих пор ведутся восстановительные работы. К 6.30 утра 30 ноября удалось восстановить электроснабжение для большей части жителей Крыма. На момент написания этой новости количество обесточенных потребителей составляет 12 тыс. человек.