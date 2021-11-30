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TMZ: в доме Мэрилина Мэнсона прошел обыск из‑за дела о сексуальном насилии

Виктория Шанина
Сегодня в 8:41

Полиция Лос-Анджелеса провела обыск в доме рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в рамках дела о сексуальном насилии. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источники.

По словам источников издания, правоохранители отправились в дом артиста в Западном Голливуде утром 29 ноября. Они получили ордер на обыск и ворвались в дом Мэнсона, хотя его самого там не было.

В результате полицейские изъяли устройства для хранения данных, в том числе, жесткие диски. Информация с них будет рассмотрена перед подачей дела в прокуратуру округа Лос-Анджелес.

В феврале актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэнсона в абьюзе и манипуляциях. Позднее о сексуальном насилии и домогательствах музыканта рассказали еще несколько женщин, в том числе бурлеск-танцовщица Эсме Бьянко: она заявила, что рокер избивал и резал ее, публично унижал и контролировал всю ее жизнь.

Сам Мэрилин Мэнсон отрицает заявления и утверждает, что они представляют собой «ужасное искажение реальности».

В ноябре журнал журнал Rolling Stone опубликовал расследование, посвященное обвинениям Мэнсона в сексуальном насилии. Издание рассказывает о «комнате для плохих девочек» в доме исполнителя и о подробностях исков к артисту об изнасилованиях. «Афиша Daily» собрала главное из расследования.

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