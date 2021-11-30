В Powerhouse пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями Insider

В московском клубе Powehouse пройдет фестиваль Insider, он будет посвящен поддержку людей с ментальными особенностями и их творческих начинаний. Мероприятие состоится 7 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Фестиваль станет частью социокультурного проекта «Вера в музыку». На нем выступят Сабрина Багирова, солист группы «Диктофон» Антон Макаров, Анна Филимонова (проект «аннушкаа») и R.A.SVET.

Помимо музыкальной программы, на Insider запланирован образовательный блок. В нем психолог и гештальт-терапевт Марина Руфанова расскажет, как понять, что пора обратиться к психотерапевту и как обнаружить симптомы.

Также гости мероприятия смогут посетить выставку резидентов фонда «Аутсайдервиль» и поучаствовать в мастер-классах художников Сергея Эс и Сары Герцман. Попасть на фестиваль можно бесплатно по регистрации.