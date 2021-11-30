перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Powerhouse пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями Insider 4:18
Питер Джексон рассказал, что Disney просила вырезать мат из документалки о The Beatles 3:57
На рэпера OG Buda составили протокол о пропаганде наркотиков после жалобы Лиги безопасного интернета 3:07
Google начнет предупреждать пользователей, что кто‑то подсматривает в их экраны 2:13
Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч». Он обошел Роберта Левандовского 1:30
Netflix опубликовал трейлер корейского сериала «Море спокойствия» 0:16
СМИ: в Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ привиться от коронавируса Вчера в 23:35
Преподавателя СПбГУ Майкла Фриса депортировали в США. Вероятно, из‑за работы в Bard College Вчера в 23:02
Кадр из фильма «Последнее танго в Париже»
CBS снимет сериал о создании фильма «Последнее танго в Париже» Вчера в 22:52
«Кухня на районе» отменила бесплатную доставку Вчера в 22:03
Австралия обяжет Facebook и Twitter раскрывать имена онлайн-троллей Вчера в 22:00
Ченнинг Татум вновь сыграет стриптизера в фильме «Супер Майк: Последний танец» Вчера в 21:32
В Испании и Швеции выявили первые случаи заражения штаммом «Омикрон» Вчера в 21:05
Умер Вирджил Абло, Pfizer «привил» персонажей GTA и другие новости дня
Вчера в 20:36 дайджест
Джек Дорси ушел с поста генерального директора Twitter Вчера в 20:35
Sound Up представит в «Зарядье» мировые премьеры новой вокальной и хоровой музыки Вчера в 20:26
Том Холланд сыграет Человека-паука в новой трилогии Вчера в 19:12
Shortparis/YouTube
Группа Shortparis опубликовала клип на песню «Двадцать» Вчера в 19:06
Reuters: власти китайского региона планируют следить за журналистами и иностранными студентами Вчера в 18:52
Pfizer «привил» бразильских геймеров и персонажей GTA, чтобы привлечь внимание к вакцинации Вчера в 18:15
Отключить рекламу

В Powerhouse пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями Insider

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:18

В московском клубе Powehouse пройдет фестиваль Insider, он будет посвящен поддержку людей с ментальными особенностями и их творческих начинаний. Мероприятие состоится 7 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Фестиваль станет частью социокультурного проекта «Вера в музыку». На нем выступят Сабрина Багирова, солист группы «Диктофон» Антон Макаров, Анна Филимонова (проект «аннушкаа») и R.A.SVET.

Помимо музыкальной программы, на Insider запланирован образовательный блок. В нем психолог и гештальт-терапевт Марина Руфанова расскажет, как понять, что пора обратиться к психотерапевту и как обнаружить симптомы.

Также гости мероприятия смогут посетить выставку резидентов фонда «Аутсайдервиль» и поучаствовать в мастер-классах художников Сергея Эс и Сары Герцман. Попасть на фестиваль можно бесплатно по регистрации.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Люди
Антон Макаров
Анна Филимонова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить