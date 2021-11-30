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Питер Джексон рассказал, что Disney просила вырезать мат из документалки о The Beatles

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:57

Режиссер Питер Джексон, известный по франшизе «Властелин колец» и фильмам «Кинг-Конг» и «Милые кости», рассказал изданию NME о создании документального фильма «The Beatles: Get Back».

Он признался, что Disney хотела вырезать из картины все ругательства — такова политика кинокомпании. Дистрибуция проекта проходит на стриминговом сервисе Disney+. Однако участники легендарной группы выступили против редактуры.

Пол Маккартни и Ринго Старр заявили, что не согласны с удалением нецензурных фраз. «Это то, как мы выражались. Это то, как мы говорили. Это то, как мы хотим, чтобы мир увидел нас», — процитировал Джексон музыкантов.

«Пол [Маккартни] описывает фильм как нечто очень грубое. Он сказал мне: „Это очень точный портрет того, какими мы были тогда“. Ринго [Старр] сказал: „Это правдиво“. Правдивость важна для них более всего. Они не хотят обеления или дезинфекции», — добавил режиссер.

Кинокомпании пришлось уступить бывшим участникам The Beatles: в начале каждого эпизода документалки добавили предупреждение для зрителей о «ненормативной лексике и сценах курения». Картину разделили на три эпизода.

Джексон отметил, что рассчитывал на просьбы о каких‑либо изменениях в ленте со стороны музыкантов. Однако Старр и Маккартни отказались от корректив. «Один из них сказал мне, что для него просмотр этого фильма был чуть ли не самым тяжелым, стрессовым моментом всей жизни. „Но замечаний я делать тебе не буду“, — заявил он», — сказал Джексон.

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