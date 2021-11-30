На рэпера OG Buga составили протокол о пропаганде наркотиков после жалобы Лиги безопасного интернета

На рэпера OG Buga составили протокол о пропаганде наркотических средств в интернете. Его передали в Зюзинский суд Москвы. Это случилось после жалобы Лиги безопасного интернета. Об этом сообщило РИА «Новости».

Музыканту грозит штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей как физическому лицу или от 50 до 100 тыс. рублей как предпринимателю. Ранее этот же суд оштрафовал по аналогичным обвинениям рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей.

Лига безопасного интернета, возглавляемая членом Общественной палаты России Екатериной Мизулиной, просила проверить песни OG Buga «Бандит» и «Печеньки», а также его совместный трек с Платиной «Это не любовь».

Решение по делу Моргенштерна было принято в начале июня. Претензии у суда возникли к трекам «Розовое вино-2» и «Family». Рэпер свою вину в правонарушении не признал.

В середине октября был оштрафован и Юрий Дудь, причиной стали интервью с Моргенштерном и блогером Ивангаем. Следом за этим Зюзинский суд принял протокол против хип-хоп-музыканта Элджея — также о пропаганде наркотиков.

Тем временем Роскомнадзор начал работу над технологией искусственного интеллекта, которая самостоятельно будет искать экстремистские высказывания и элементы пропаганды наркотиков на фото- и видеоконтенте.