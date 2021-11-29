Преподавателя СПбГУ Майкла Фриса депортировали в США. Вероятно, из‑за работы в Bard College

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Майкла Фриса депортировали из России в США. Об этом сообщили Doxa, телеграм-каналы «Лупа и Пупа» и «Можем объяснить», а также «Фонтанка».

Студенты Факультета свободных искусств и наук рассказали, что преподавателя внезапно уволили и выслали из страны. По информации Doxa, причиной увольнения его из университета стал запрос прокуратуры в ректорат.

С сайта вуза удалили информацию о Фрисе. В СПбГУ он обучал, в частности, английскому языку и актерскому мастерству. Фрис сам окончил магистратуру университета в 2015 году, а затем остался работать в вузе.

По информации источников, преподавателя арестовали на 72 часа, после чего его контракт расторги, а рабочую визу аннулировали. Депортация может быть связана с тем, что Фрис курировал программы обмена в Bard College, признанном нежелательным в России.

В России мужчина проживал в течение десяти лет вместе с женой-россиянкой, у пары есть ребенок. ФСБ запретила ему въезд в страну на пять лет, до 11 ноября 2026 года. Если Фрис нарушит этот запрет, ему грозит уголовная ответственность. Преподаватель уже покинул территорию России.