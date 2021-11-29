CBS снимет сериал о создании фильма «Последнее танго в Париже»

Канал CBS совместно с Stampede Ventures снимет сериал о съемках фильма «Последнее танго в Париже». Об этом сообщает Deadline.

Сериал, действие которого происходит в Италии, Франции и США, охватит 18 месяцев до, во время и после съемок фильма. Проект исследует вопросы идентичности, славы и творческих амбиций. История начнется с поездки Бернардо Бертолуччи в Лос-Анджелес в 1971 году, чтобы убедить разорившегося и обанкротившего Марлона Брандо принять участие в фильме «Последнее танго в Париже».

Отмечается, что драматический проект будет похож на мини-сериал «Предложение» о съемках «Крестного отца».

Сценарий напишут Джереми Миллер и Дэниэль Кон, которые ранее работали над сериалом «Бостонская школа». В роли сорежиссеров выступят Лиза Брюльманн («Убивая Еву») и из Killing Eve и Жозе Падилья («Элитный отряд»)

«Последнее танго в Париже» — эротическая драма 1972 года Бернардо Бертолуччи с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях. В Италии кинолента подвергалась жесткой цензуре, с 1972 года по 2021 в стране уничтожили почти все копии фильма.

Картина содержит множество откровенных эпизодов. Одним из них была «сцена с маслом», где герой 48-летнего Брандо насилует героиню 19-летней Шнайдер. Изначально масла не было в сценарии. Позже режиссер признался, что решил не предупреждать о нем актрису, что заснять реальную реакцию Шнайдер.

«Я чувствовала себя униженной и, честно говоря, даже изнасилованной. К счастью, мы обошлись одним дублем. <…> С тех пор я больше не ем масла — только оливковое», — рассказала в 2007 году актриса.