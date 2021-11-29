Городская служба еды «Кухня на районе» отменила бесплатную доставку. Об этом сервис сообщил в инстаграме.

«Раньше наши цены складывались из стоимости продуктов и расходов на сервис, включая доставку. При этом большую часть доставки все четыре года мы брали на себя. Теперь, когда цены на продукты и оплата труда курьеров на рынке непрерывно растут, нам важно разделить еду и доставку, чтобы сохранять и улучшать качество сервиса», — сказано в сообщении.

«Кухня на районе» также отметила, что такое решение позволит лучше справляться с нагрузкой и больше платить курьерам в непростых условиях. Помимо этого, станет понятно, «сколько стоит еда, а столько — доставка».

Пока команда сервиса готовится к изменением, доставка стоит символический рубль. Однако вскоре цена будет меняться в зависимости от погодных условий и нагрузки.