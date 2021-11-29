Умер Вирджил Абло, Pfizer «привил» персонажей GTA и другие новости дня

В возрасте 41 года из жизни ушел Вирджил Абло. В последние годы он боролся с редкой формой рака — сердечной ангиосаркомой.

Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад, где рассказала, что известно о новом штамме COVID-19 под названием «Омикрон». Мы выбрали главное из документа.

30 ноября в Москве выпадут самые сильные осадки за последние 69 лет, обещают синоптики. Их принесет циклон «Бенедикт».

Американский толковый словарь Merriam-Webster назвал словом 2021 года существительное vaccine («вакцина»). За последний год число запросов на это слово в словаре выросло на 601%, а за последние два — на 1048%.

В 2022 году русский язык станет обязательным предметом в университетах Центральноафриканской Республики. Эта инициатива — часть развития сотрудничества между Москвой и Банги.

Юрий Хованский в открытом письме из СИЗО рассказал о визите следователя, который предложил ему сделку. Блогер отказался, несмотря на угрозы о том, что у его девушки будут «проблемы». Он просит о помощи и пишет, что боится за своих близких.

Pfizer «привил» бразильских геймеров и персонажей GTA. Игрок должен был выложить фото из настоящего пункта вакцинации, а затем привести на прививку своего персонажа, чтобы он получил голубой бейдж, дающий дополнительную защиту в игре.

Десятки британцев трое суток жили в пабе, потому что дорогу к нему замело снегом. В это время они пели в караоке, устраивали викторины и пили пиво.

Авторитетный французский журнал о кино Cahiers du Cinéma опубликовал ежегодный список лучших фильмов года. В выборку редакции попали «Аннетт», «Французский вестник», а также картины Пола Шрейдера и Пола Верхувена.

Sony перенесла российскую премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето в главной роли. Фильм выйдет в прокат 27 января 2022 года.

Сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом в главной роли продлили на второй сезон. Продюсеры шоу также приступили к работе над еще одной экранизацией Жюля Верна «Путешествие к центру Земли».

Хуан Антонио Байона снимет фильм-катастрофу «Society of the Snow» для Netflix. Кинолента расскажет о событиях, произошедших после крушения самолета в Андах в 1972 году.

Marvel и Sony разработают три новых фильма о Человеке-пауке. Роль супергероя вновь исполнит Том Холланд.