Джек Дорси ушел с поста генерального директора Twitter

Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз социальной сети.

«Я принял решение покинуть Twitter, поскольку уверен, что компания может двигаться вперед и без своего основателя», — заявил Дорси.

Он останется членом совета директоров компании до собрания акционеров в 2022 году. Тогда же истечет срок действия его полномочий.

По единогласному решению совета директоров его место займет бывший технический директор компании Параг Арагвал. Отмечается, что изменения вступят в силу немедленно.

Twitter был создан в 2006 году сотрудниками компании Odeo Джеком Дорси, Ноа Глассом, Бизом Стоуном и Эваном Уильямсом. Изначально проект задумывался как возможность ответить на единственный вопрос: «Что ты сейчас делаешь?»

Фраза «Просто настраиваю свой Twitter» стала первым сообщением в соцсети, которое опубликовал Дорси 21 марта 2006 года. В марте 2021-го он продал этот твит в качестве NFT за 2,9 млн долларов.