Австралия обяжет Facebook и Twitter раскрывать имена онлайн-троллей

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал, что планирует внести в парламент страны законопроекты о клевете в интернете. Согласно им, платформы, включая Facebook и Twitter, будут обязаны раскрывать личности пользователей, распространяющих не соответствующие действительности высказывания. Об этом сообщает The Verge. Предполагается, что сервисы должны будут создать форму для жалоб на распространение порочащих сведений. После получения жалобы на такой контент соцсети предложат автору самостоятельно его удалить. Если он откажется (или если человек, подавший жалобу, предпочтет судебное разбирательство), сервисы cмогут запросить у юзера разрешение раскрыть его контактные данные — уже с помощью юридических инструментов.

The Guardian уточняет, что в список запрашиваемой информации могут войти номер телефона, адрес электронной почты, имя и фамилия пользователя. Полный перечень данных пока неизвестен, добавляет издание. Что если платформы не получат согласие юзера на раскрытие его данных? Законопроект вводит норму, которая дает соцсетям возможность раскрыть личность пользователя без его разрешения. В случаях, когда компания не сможет выяснить, кто стоит за аккаунтом тролля или откажется это делать, она должна будет сама выступить ответчиком. The Verge пишет, что платформы могут столкнуться с денежными санкциями, но не приводит подробностей. Если закон примут, он будет распространяться только на пользователей, находящихся на территории Австралии. Сервисы не будут выявлять личности троллей, находящихся за пределами страны, сообщает издание.

«Правила, которые существуют в реальном мире, должны распространяться и на мир виртуальный. Киберпространство не должно быть Диким Западом, где боты, расисты, тролли вредят людям и причиняют им боль, пользуясь анонимностью» Скотт Моррисон Премьер-министр Австралии