Группа Shortparis опубликовала клип на песню «Двадцать»

Артисты сами срежиссировали и сняли ролик при содействии Юрия Исхакова. Клип показал жизнь обычных рабочих людей в некоем провинциальном российском городе. Судя по атмосфере видео, его действие происходит в 90-х годах.

Петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню «Двадцать», которая вошла в недавний альбом коллектива «Яблонный сад». Видео появилось на ютьюб-канале музыкантов.

Пластинка «Яблонный сад» вышла в июне. «Афиша Daily» назвала тогда трек «Двадцать», посвященный зарплате заводских рабочих, «музыкально лучшей песней на альбоме». А «Новая газета» отметила, что «так кокетливо петь о пролетариях — это надо уметь».

Вживую эту композицию, а также другие песни из нового альбома Shortparis исполнят на концертах. Они пройдут 8 декабря в московском «Главклубе» и 2 апреля на петербургской «Сибур-арене».