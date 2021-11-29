перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Том Холланд сыграет Человека-паука в новой трилогии 19:12
Группа Shortparis опубликовала клип на песню «Двадцать» 19:06
Reuters: власти китайского региона планируют следить за журналистами и иностранными студентами 18:52
Pfizer «привил» бразильских геймеров и персонажей GTA, чтобы привлечь внимание к вакцинации 18:15
Режиссер «Приюта» Хуан Антонио Байона снимет фильм-катастрофу для Netflix 17:56
Новая функция в Badoo будет спрашивать юзеров, с какой целью они пользуются приложением 17:30
США внесли в черный список китайские компании по квантовым вычислениям из‑за угрозы нацбезопасности 17:03
SonyPicturesRU/YouTube
Sony перенесла премьеру «Морбиуса» в России 16:40
Синоптики: в Москве выпадут самые сильные осадки за последние 69 лет. Их принесет циклон «Бенедикт» 16:36
Умер мультипликатор Константин Романенко. Он работал над мультфильмом о коте Леопольде 16:19
Трое суток десятки британцев веселились и пили пиво в пабе, дорогу из которого сильно замело снегом 16:06
Центрально-Африканская Республика введет русский язык в обязательную программу вузов 16:03
Masterpiece PBS/YouTube
Сериал «Вокруг света за 80 дней» продлили на второй сезон еще до выхода первой серии 15:13
В Челябинске 13-летнюю девочку признали причастной к жестокому убийству котенка 15:08
В лиссабонском футбольном клубе выявили 13 случаев заражения штаммом «Омикрон» 15:01
Главное из нового доклада ВОЗ об «Омикрон»-штамме 14:39
Умер режиссер и Народный артист СССР Владимир Наумов 14:05
На улицах Москвы появились стикеры с обидными и корректными словами родителей непослушным детям 14:00
KOBU Agency/Unsplash
Минцифры разрешило социально значимым сайтам бесплатно показывать видео 13:50
Хованский написал открытое письмо из СИЗО. Он рассказал об угрозах следователя и просит помощи 13:19
Отключить рекламу

Группа Shortparis опубликовала клип на песню «Двадцать»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:06

Петербургская группа Shortparis выпустила клип на песню «Двадцать», которая вошла в недавний альбом коллектива «Яблонный сад». Видео появилось на ютьюб-канале музыкантов.

Артисты сами срежиссировали и сняли ролик при содействии Юрия Исхакова. Клип показал жизнь обычных рабочих людей в некоем провинциальном российском городе. Судя по атмосфере видео, его действие происходит в 90-х годах.

Пластинка «Яблонный сад» вышла в июне. «Афиша Daily» назвала тогда трек «Двадцать», посвященный зарплате заводских рабочих, «музыкально лучшей песней на альбоме». А «Новая газета» отметила, что «так кокетливо петь о пролетариях — это надо уметь».

Вживую эту композицию, а также другие песни из нового альбома Shortparis исполнят на концертах. Они пройдут 8 декабря в московском «Главклубе» и 2 апреля на петербургской «Сибур-арене».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить