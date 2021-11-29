Режиссер «Приюта» Хуан Антонио Байона снимет фильм-катастрофу для Netflix

Режиссер Хуан Антонио Байона снимет фильм-катастрофу «Society of the Snow» («Снежное общество») на испанском языке для Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Действие картины происходит в 1972 году и рассказывает о событиях, произошедших после крушения самолета в Андах. Он перевозил уругвайскую команду регбистов в Чили. В катастрофе выжили 29 пассажиров из 45, оказавшись в суровых условиях, они вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы выжить.

В основу киноленты легла одноименная книга уругвайского писателя Пабло Верчи. Сценарий написал Байона совместно с Бернатом Вилапланой («Мир Юрского периода-2»), Хайме Маркесом («Воры») и Николасом Касарьего («Пожиратели»).

В фильме снимутся Матиас Ретамаль («Флэш»), Диего Вехесси («Невидимый взгляд»), Франсиско Ромеро («Огненный опал: Торговцы телом»), Рафаэль Федерман («Красный») и многие другие.

Хуан Антонио Байона известен по таким фильмам, как «Невозможное», «Мир Юрского периода-2», «Голос монстра» и «Приют».