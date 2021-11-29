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США внесли в черный список китайские компании по квантовым вычислениям из‑за угрозы нацбезопасности

Виктория Шанина
Сегодня в 17:03

Бюро промышленности и безопасности американского Министерства торговли внесло 27 китайских компаний в черный список организаций, которым запрещено вести бизнес с США. Все они занимаются разработками в области квантовых вычислений, пишет Financial Times.

Ведомство отмечает, что эти разработки могут применять военные, а это угрожает национальной безопасности США. По словам политика Мартина Рассера, внесение компания в черный список — последний шаг в попытках помешать китайскому правительству получить передовые технологии, которые могут применяться в военной сфере.

«Это разумный шаг и важное напоминание о масштабах усилий Китая по достижению технологических прорывов. Именно они подрывают национальную безопасность США», — сказал Рассер.

Министр торговли страны Джина Раймондо заявила, что восемь компаний из Китая работают над созданием «проектов Пекина», которые нацелены на военную разработку. В их числе приложения, которые умеют засекать технику со стелс-технологиями и подводные лодки, а также взламывать системы шифрования США.

Также в список компаний, которым запрещено вести бизнес в США, попали 13 организаций из Пакистана, Японии и Сингапура. Министерство торговли утверждает, что они занимались проектами, связанными с ядерными и баллистическими ракетными программами.

Ранее Министерство торговли США внесло Московский физико-технический институт в санкционный список. Причиной такого решения стала разработка МФТИ военной продукции для военного заказчика.

Помимо института в списке оказались 25 организаций и физических лиц из КНР, Пакистана, Японии и Сингапура. Первые две страны власти США считают причастными к ядерной программе Пакистана.

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