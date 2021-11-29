Новая функция в Badoo будет спрашивать юзеров, с какой целью они пользуются приложением

Дейтинг-сервис Badoo запустил функцию, которая обяжет пользователей ответить на вопрос, с какой целью они заходят в приложение. К такому решению команду Badoo подтолкнуло исследование, проведенное среди юзеров приложений для знакомств, рассказали «Афише Daily».
Выяснилось, что за последний год россияне, которые активно ходят на свидания, в среднем трижды пытались создать пару безуспешно. Больше половины (68%) респондентов признались, что испытали стресс и тревожность после расставания, вызванного разницей в намерениях при знакомстве.
Badoo в шутку назвал эту проблему «синдромом нестыковки намерений» и выпустил ролик с Сергеем Дружко. В нем телеведущий, разочарованный из‑за несложившихся отношений, обращается за помощью к доктору, который вылечивает пациента с помощью новой функции.
По словам разработчиков, зная намерения пользователя Badoo, приложение сможет еще лучше подбирать наиболее подходящие для него профили. На выбор предлагаются три варианта:
- Ходить на свидания. Для тех, кто ищет легкой романтики и приятных встреч.
- Найти любовь. Для тех, кто ищет отношения, которые перерастут в нечто большее.
- Просто общаться. Для тех, кто готов к любому развитию событий.
«Однозначно веселее и продуктивнее ходить на свидания с теми, кто разделяет ваши намерения. Когда мы поняли, что несовпадение целей является одной из самых серьезных проблем при онлайн-знакомствах, мы решили помочь нашим пользователям. Новая функция поможет сблизиться людям, которые ищут одно и то же, и быстрее найти желаемое», — объяснила бренд-директор Badoo в России Олеся Нестерова.
Месяц назад Badoo поделился результатами опроса о сексуальном здоровье. Как оказалось, почти половина россиян (49%) избегает этой темы в разговорах с партнером, считая ее чересчур деликатной. При этом 85% респондентов считают, что открытость и доверие в вопросе сексуальной безопасности — залог успеха в отношениях.