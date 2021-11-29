Новая функция в Badoo будет спрашивать юзеров, с какой целью они пользуются приложением

Дейтинг-сервис Badoo запустил функцию, которая обяжет пользователей ответить на вопрос, с какой целью они заходят в приложение. К такому решению команду Badoo подтолкнуло исследование, проведенное среди юзеров приложений для знакомств, рассказали «Афише Daily».

Выяснилось, что за последний год россияне, которые активно ходят на свидания, в среднем трижды пытались создать пару безуспешно. Больше половины (68%) респондентов признались, что испытали стресс и тревожность после расставания, вызванного разницей в намерениях при знакомстве.

Badoo в шутку назвал эту проблему «синдромом нестыковки намерений» и выпустил ролик с Сергеем Дружко. В нем телеведущий, разочарованный из‑за несложившихся отношений, обращается за помощью к доктору, который вылечивает пациента с помощью новой функции.