Sony перенесла премьеру «Морбиуса» в России

Sony Pictures опубликовала на российском ютьюб-канале обновленный трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето в главной роли. В нем изменилась дата премьеры.
Изначально картина должна была выйти в российский прокат 20 января 2022 года. Теперь в ролике новая дата — 27 января.
Фильм рассказывает об ученом Майкле Морбиусе, страдающем редким генетическим заболеванием крови. Он пытается вылечиться от болезни с помощью экспериментов с ДНК летучей мыши, но сам превращается в вампира. У героя появляется невероятная сила, скорость и эхолокационная способность.
Кроме Лето в картине снялись Майкл Китон («Человек-паук: Возвращение домой», «Бэтмен»), Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж-2», «Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»), Тайриз Гибсон (франшиза «Форсаж»). Режиссером выступил Даниель Эспиноса («Живое», «Код доступа „Кейптаун“»).