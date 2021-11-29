Sony перенесла премьеру «Морбиуса» в России

Sony Pictures опубликовала на российском ютьюб-канале обновленный трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето в главной роли. В нем изменилась дата премьеры.

Изначально картина должна была выйти в российский прокат 20 января 2022 года. Теперь в ролике новая дата — 27 января.