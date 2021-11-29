Синоптики: в Москве выпадут самые сильные осадки за последние 69 лет. Их принесет циклон «Бенедикт»

30 ноября в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков, которые на город обрушит генуэзский циклон «Бенедикт». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» отметил, что это самые сильные осадки за последние 69 лет.

Москвичей ждут интенсивные дожди, особенно ночью и утром, а небо будет затянуто сплошными серыми тучами без просвета. Вода будет лить стеной, а на смену ей во второй половине дня придет снегопад с ухудшением видимости до 900 метров.

В столице выпадет до 23 миллиметров осадков, что сравнимо с двумя ведрами воды на квадратный метр, уточнил Тишковец. Суточный рекорд пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра).

20 ноября в Москве должен был пройти сильнейший мокрый снегопад за последние 73 года. Однако рекорда не случилось.