Умер мультипликатор Константин Романенко. Он работал над мультфильмом о коте Леопольде

В возрасте 72 лет умер мультипликатор Константин Романенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя национальной анимационной премии «Икар» Сергея Капкова.

«Константин Романенко скончался 18 ноября», — сказал он. По словам супруги Романенко, он умер в результате разрыва аневризмы.

«Комсомольская правда» пишет, что мультипликатор отдыхал со своим сыном за городом. Там он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Родственники вызвали врачей, но они не смогли ничем ему помочь.

Супруга Ксения рассказала, что Романенко любил свою работу и даже в последние годы продолжал творить.

«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из „День рождения кота Леопольда“, где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню, как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять, как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — отметила она.

Константин Романенко, помимо «Кота Леопольда», работал над такими мультфильмами, как «Двенадцатая ночь», «Северная сказка», «Филипок», «Бюро находок», и многими другими.