Трое суток десятки британцев веселились и пили пиво в пабе, дорогу из которого сильно замело снегом

61 человек застрял в «самом высоком пабе Великобритании» Tan Hill Inn (он находится на высоте более 500 метров над уровнем моря) из‑за того, что его замело снегом во время шторма «Арвен». Посетители просидели в заведении, из которого нельзя было выйти, трое суток. Об этом пишет Би-би-си.
Гости приехали в Tan Hill Inn 26 ноября, чтобы посмотреть на трибьют-концерт группы Oasis. Около 40 человек заранее бронировали номера в гостинице (это не только паб), остальные же просто зашли выпить пива в вечер пятницы.
В это время на местность обрушилась зимняя буря. Все дороги из паба засыпало метровой толщей снега, по некоторым участкам дороги ехать было опасно — на них упали провода линий электропередачи.
Постояльцы выкопали дорожку из паба
Менеджер Tan Hill Inn и хозяйка паба Никола Таунсенд рассказала агентству, что мест в номерах хватило не всем гостям, в том числе и музыкантам, поэтому для них в зале паба развернули «палаточный лагерь». Для заложников непогоды устроили развлекательные мероприятия, организовали викторину и предложили сыграть в настольные игры.
По вечерам посетители пели в караоке. Один из гостей, Мартин Овертон, сказал, что атмосфера в пабе была «очень хорошей», во многом благодаря «большому количеству пива».
«Это было просто замечательно, у всех было хорошее настроение. Это было похоже на настоящую дружбу, на большую семью» — поделилась впечатлениями владелица заведения Таунсенд.
Одному из постояльцев потребовалась медицинская помощь. Горные спасатели незамедлительно приехали к нему на помощь, добавила Таунсенд. Всего люди провели в пабе трое суток, а когда их вызволили оттуда, одна женщина призналась, что не хочет уезжать.