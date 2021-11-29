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Трое суток десятки британцев веселились и пили пиво в пабе, дорогу из которого сильно замело снегом

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:06

61 человек застрял в «самом высоком пабе Великобритании» Tan Hill Inn (он находится на высоте более 500 метров над уровнем моря) из‑за того, что его замело снегом во время шторма «Арвен». Посетители просидели в заведении, из которого нельзя было выйти, трое суток. Об этом пишет Би-би-си.

Гости приехали в Tan Hill Inn 26 ноября, чтобы посмотреть на трибьют-концерт группы Oasis. Около 40 человек заранее бронировали номера в гостинице (это не только паб), остальные же просто зашли выпить пива в вечер пятницы.

В это время на местность обрушилась зимняя буря. Все дороги из паба засыпало метровой толщей снега, по некоторым участкам дороги ехать было опасно — на них упали провода линий электропередачи.

© The Tan Hill Inn/Facebook
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© The Tan Hill Inn/Facebook
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Постояльцы выкопали дорожку из паба

© The Tan Hill Inn/Facebook
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Менеджер Tan Hill Inn и хозяйка паба Никола Таунсенд рассказала агентству, что мест в номерах хватило не всем гостям, в том числе и музыкантам, поэтому для них в зале паба развернули «палаточный лагерь». Для заложников непогоды устроили развлекательные мероприятия, организовали викторину и предложили сыграть в настольные игры.

По вечерам посетители пели в караоке. Один из гостей, Мартин Овертон, сказал, что атмосфера в пабе была «очень хорошей», во многом благодаря «большому количеству пива».

«Это было просто замечательно, у всех было хорошее настроение. Это было похоже на настоящую дружбу, на большую семью» — поделилась впечатлениями владелица заведения Таунсенд.

Одному из постояльцев потребовалась медицинская помощь. Горные спасатели незамедлительно приехали к нему на помощь, добавила Таунсенд. Всего люди провели в пабе трое суток, а когда их вызволили оттуда, одна женщина призналась, что не хочет уезжать.

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