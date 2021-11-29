Трое суток десятки британцев веселились и пили пиво в пабе, дорогу из которого сильно замело снегом

61 человек застрял в «самом высоком пабе Великобритании» Tan Hill Inn (он находится на высоте более 500 метров над уровнем моря) из‑за того, что его замело снегом во время шторма «Арвен». Посетители просидели в заведении, из которого нельзя было выйти, трое суток. Об этом пишет Би-би-си.

Гости приехали в Tan Hill Inn 26 ноября, чтобы посмотреть на трибьют-концерт группы Oasis. Около 40 человек заранее бронировали номера в гостинице (это не только паб), остальные же просто зашли выпить пива в вечер пятницы.

В это время на местность обрушилась зимняя буря. Все дороги из паба засыпало метровой толщей снега, по некоторым участкам дороги ехать было опасно — на них упали провода линий электропередачи.