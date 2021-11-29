В Челябинске 13-летнюю девочку признали причастной к жестокому убийству котенка

Полиция Челябинска установила причастность несовершеннолетней девочки к убийству котенка в подъезде жилого дома. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр городского УМВД России.

Собеседница агентства отметила, что с девочкой 2008 года рождения работают сотрудники полиции. Решается вопрос о помещении ребенка в центр временного пребывания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» на странице, посвященной микрорайону «Академ-Сити» Челябинска, появилось сообщение о том, что неизвестные жестоко убили котенка, «разорвав» его на части. На двери живодер оставил надпись «I kill you».

Жители дома попросили общественность найти виновников, отмечая, что имеют право знать, рядом с кем живут. «Если читаешь это, знай, если мы тебя найдем — сделаем все, чтоб ты присел надолго», — написал автор поста.