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Сериал «Вокруг света за 80 дней» продлили на второй сезон еще до выхода первой серии

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:13

Сериал «Вокруг света за 80 дней», снятый по одноименному роману Жюля Верна, продлили на второй сезон. Премьера первого сезона состоится 2 января 2022 года, сообщает Deadline.

Информацию подтвердили продюсеры Slim Film + Television и Federation Entertainment. Они также рассказали, что работают над еще одной экранизацией Верна «Путешествие к центру Земли».

Во втором сезоне «Вокруг света за 80 дней» вновь покажут Филеаса Фогга и его спутницу Эбигейл Фикс Фортескью, которые будут пытаться совершить кругосветное путешествие.

Deadline отмечает, что к своим ролям вернутся Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Ибрагим Кома («Пока я могу идти») и Леони Бенеш («Корона»).

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