Сериал «Вокруг света за 80 дней» продлили на второй сезон еще до выхода первой серии

Сериал «Вокруг света за 80 дней», снятый по одноименному роману Жюля Верна, продлили на второй сезон. Премьера первого сезона состоится 2 января 2022 года, сообщает Deadline.

Информацию подтвердили продюсеры Slim Film + Television и Federation Entertainment. Они также рассказали, что работают над еще одной экранизацией Верна «Путешествие к центру Земли».

Во втором сезоне «Вокруг света за 80 дней» вновь покажут Филеаса Фогга и его спутницу Эбигейл Фикс Фортескью, которые будут пытаться совершить кругосветное путешествие.

Deadline отмечает, что к своим ролям вернутся Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Ибрагим Кома («Пока я могу идти») и Леони Бенеш («Корона»).