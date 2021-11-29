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В лиссабонском футбольном клубе выявили 13 случаев заражения штаммом «Омикрон»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:01

В Португалии выявили 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» среди игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба «Белененсеш». Об этом передает Reuters со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны (DGS).

Положительный тест на COVID-19 оказался у защитника клуба Тибанга Фете, который на прошлой неделе вернулся из Южной Африки.

Представитель клуба, который сам находится на самоизоляции, рассказал, что сидеть по домам обязали 44 человека. Они ждут повторного теста. У четырех-шести футболистов и сотрудников есть «несерьезные симптомы», остальные на самочувствие не жаловались, добавил он.

Несмотря на случаи «Омикрона» в команде, матч «Белененсеш» против «Бенфики» все же состоялся 27 ноября. От лиссабонского клуба на поле вышли лишь девять футболистов, двое из которых были вратарями.

В первом тайме «Белененсеш» проигрывал со счетом 0:7. Во время второго тайма лиссабонские футболисты отказывались выходить на поле, но все же закончили игру всемером — двое выбыли из‑за травм.

Президенты обеих клубов сказали, что игра была вынужденной, иначе у них бы отняли очки за «неоправданное отсутствие». Они обвинили DGS и руководство тура чемпионата Португалии в том, что те не разрешили отложить встречу.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала «Омикрон» и определила как вызывающий обеспокоенность из‑за большого количества мутаций, впервые обнаружили в Южной Африке. С тех пор случаи заражения им зарегистрировали в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Чехии, Австрии, Гонконге и Австралии.

29 ноября ВОЗ заявила, что у переболевших COVID-19 риск заразиться «Омикроном» может быть выше, чем другими вызывающими опасения вариантами вируса, в том числе «Дельта». Также в организации отметили, что «Омикрон»-штамм может распространиться по всему миру с высокой долей вероятности.

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