Умер режиссер и Народный артист СССР Владимир Наумов

В Москве скончался кинорежиссер, Народный артист СССР Владимир Наумов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Наумов умер 29 ноября в возрасте 93 лет. Причины смерти не сообщаются.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко и впоследствии стал его ассистентом на съемках «Третьего удара» и «Тараса Шевченко».

Дебютировал Наумов как режиссер в 1954 году с фильмом «Тревожная молодость», снятым вместе с Александром Аловым. Позже постановщики сняли еще 10 совместных работ, включая картины «Павел Корчагин», «Мир входящему» «Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Берег» и другие. Вместе они также сняли ленту «Бег», которая вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля в 1971 году.

Владимир Наумов был признан Народным артистом СССР, награжден государственной премией СССР, орденами Почета, Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» трех степеней. Также является лауреатом премии «Золотой орел», кинофестивалей в Москве и Венеции.