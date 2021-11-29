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Хованский написал открытое письмо из СИЗО. Он рассказал об угрозах следователя и просит помощи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:19

Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», написал открытое письмо из СИЗО. В нем он рассказал об угрозах следователя и требовании отказаться от адвоката, иначе у его девушки появятся «проблемы». Документ опубликовала в твиттере Мария Мотузная.

В письме Хованский напомнил, что исполнил песню в 2012 году, а не в 2018-м, как утверждает сторона обвинения. По его словам, следствие «завербовало подставных свидетелей»: «Их показания смехотворны, но когда я их читал, мне не хотелось смеяться — мне хотелось плакать». Показания самого Хованского суд отклонил.

Хованский пишет, что к нему в изолятор без ведома адвокатов пришел руководитель следственной группы по его делу и выдвинул три условия: признаться, что песню он спел в 2018 году; отказаться от своих адвокатов и взять их защитника. Если блогер согласится, его дело передадут в суд, где ему назначат штраф и выпустят на свободу. За отказ ему пригрозили тюремным сроком.

Хованский отказался — и тогда, по его словам, следователь дал ему два дня на раздумья. Если же блогер не изменит свою позицию, то у него и его девушки Марии Нелюбовой начнутся «проблемы».

«Я уже один раз поверил этому следователю — он обещал отпустить меня на подписку о невыезде, если в самом начале дам показания и не буду брать 51-ю статью. Я сказал ему, что больше не верю ему и не собираюсь признаваться в том, чего не совершал», — рассказал Хованский о том разговоре.

Через два дня после беседы компьютеры Хованского забрали на экспертизу, несмотря на то, что их уже проверяло ФСБ, пишет блогер. Его адвокаты не смогли получить копию постановления об экспертизе, им также запретили присутствовать при следственных действиях.

«Мне страшно, я не знаю, что делать. Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда еще мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я не думал, что в 2021 году в России следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал. На дворе ведь не 37-й год, думал я.

Я прошу, нет, я умоляю — помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье. Не дайте им подкинуть что‑то на компьютер или посадить меня по показаниям лжесвидетелей!»
Юрий Хованский
Блогер

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «Норд-Ост — это было *** [офигенно], сколько русских детей убили».

Сам блогер говорит, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он утверждает, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Юрий Хованский уже более пяти месяцев находится в петербургском СИЗО «Кресты», суд неоднократно продлевал ему арест, в последний раз — до 8 января 2022 года. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

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