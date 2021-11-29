В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 33 860 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 312 больше, чем днем ранее.
Суточный прирост в Москве увеличился с 3086 до 3434. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 604 233. За сутки умерли 1 209 человек, за все время — 273 964. Выздоровели 27 700 пациентов, за весь период — 8 295 811.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 259,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,8 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10 млн).