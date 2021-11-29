перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Cahiers du Cinéma назвал десять лучших фильмов 2021 года. Среди них «Аннетт» и «Французский вестник» 12:30
Российские власти хотят отказаться от термина «QR-код». Некоторые считают его сатанинским 12:10
Nick Bolton/Unsplash
В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19 11:49
«Я часто смеялся вслух, но должен ли был?»: Том Форд раскритиковал «Дом Gucci» 11:32
Контрразведка Израиля начнет отслеживать геолокацию заболевших штаммом «Омикрон» 11:28
Словарь «Merriam-Webster» назвал «вакцину» главным словом года 11:08
ВОЗ заявила о повышенном риске переболевших COVID-19 заразиться штаммом «Омикрон» 10:15
OFNEWS/Telegram
В Москве задержали более 400 фанатов на матче ЦСКА — «Зенит» из‑за файер-шоу 10:06
Генпрокуратура заявила о 450 нарушениях на шахтах в Кузбассе 9:08
В России нейросеть будет анализировать психологическое состояние граждан по аккаунтам в соцсетях 8:47
Умер Верджил Абло — основатель Off-White и креативный директор Louis Vuitton Вчера в 21:47
«Форум костромских джедаев» заблокировали из‑за ссылок на «МБХ медиа» и «Открытые медиа» Вчера в 20:24
Умер сэр Фрэнк Уильямс — основатель и экс-руководитель команды «Формулы-1» Williams Вчера в 19:11
Экскурсия для антиваксеров, расширенная версия «Дома Gucci» и другие новости дня
Вчера в 18:14 дайджест
В чеченских школах начали проходить учебник о жизни Ахмата Кадырова. Его написал сотрудник МВД Вчера в 17:45
Эксперт изучил комментарии под постом Володина о QR-кодах. В топе слов — «против», «право» и «народ» Вчера в 17:17
Из Disney+ в Гонконге удалили эпизод «Симпсонов» с отсылками к расстрелу на площади Тяньаньмэнь Вчера в 17:04
Таиланд разрешит туристам расплачиваться цифровыми токенами и создаст свою криптовалюту Вчера в 16:16
opensea.io
Дэмиен Херст создал NFT-коллекцию на основе обложки альбома Дрейка «Certified Lover Boy» Вчера в 16:03
Сенатор заявил, что в России уже есть случаи «Омикрон»-штамма. Роспотребнадзор это опроверг Вчера в 14:56
Отключить рекламу

В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:49

В России за последние сутки выявили 33 860 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 312 больше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве увеличился с 3086 до 3434. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, а также Красноярский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 604 233. За сутки умерли 1 209 человек, за все время — 273 964. Выздоровели 27 700 пациентов, за весь период — 8 295 811.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 259,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,8 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить