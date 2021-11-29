В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 33 860 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 312 больше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве увеличился с 3086 до 3434. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, а также Красноярский край.