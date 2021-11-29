Контрразведка Израиля начнет отслеживать геолокацию заболевших штаммом «Омикрон»

Контрразведка Израиля «Шин-Бет» начнет отслеживать местоположение граждан, заболевших новым «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом пишет администрация премьер-министра страны Нафтали Беннет со ссылкой на соответствующее распоряжение политика.

Такая мера необходима для более успешного и оперативного выявления заболевших. Спецслужба намерена таким образом прервать цепочку заражения штаммом «Омикрон».

В заявлении отмечается, что власти будут следить за геопозицией только зараженных новым штаммом. «О широком применении ко всем заболевшим, как это было ранее, речи не идет», — пояснили в правительстве.

Наблюдение за заболевшими будет вестись до полуночи 2 декабря. Однако это решение будет ежедневно пересматриваться и может быть досрочно отменено. В ведомстве отметили, что общая служба безопасности Израиля не будет контролировать соблюдение самоизоляции.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала «Омикроном» и определила как вызывающий обеспокоенность из‑за большого количества мутаций, впервые обнаружили в Южной Африке. С тех пор случаи заражения им зарегистрировали в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Чехии, Австрии, Гонконге и Австралии.

С 28 ноября в Россию не смогут въехать иностранцы из Гонконга, ЮАР и еще нескольких южноафриканских стран. Россияне, прибывающие с юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19.

На такие же меры пошла Великобритания, а Израиль на две недели закрыл границы для всех иностранцев.