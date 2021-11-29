Словарь «Merriam-Webster» назвал «вакцину» главным словом года

Редакторы американского толкового словаря «Merriam-Webster» назвали главным словом 2021 года существительное «vaccine» («вакцина»). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте словаря.

За последний год число запросов «вакцины» в словаре выросло на 601%, а за последние два года — на 1048%. Как отмечает «Merriam-Webster», в 2021 году это слово стало «проводником идеологического конфликта».

«Многообещающее медицинское решение для окончания пандемии, перевернувшей нашу жизнь в 2020 году, также стало политическим аргументом и источником разногласий. Самая большая научная история нашего времени быстро превратилась в самую большую дискуссию в нашей стране, и слово в центре обеих историй — „вакцина“», — пишет пресс-служба словаря.

Также в числе самых частых запросов на сайте «Merriam-Webster» в 2021 году оказались слова «insurrection» («восстание»), «perseverance» («настойчивость»), «woke» («осведомленный», «вовлеченный»), «nomad» («кочевник»), «infrastructure» («инфраструктура»), «cicada» («цикада»), «murraya» («дерево муррайя»), «cisgender» («цисгендерность»), «guardian» («страж») и «meta» («мета»).

В 2020 году словарь «Merriam-Webster» назвал словом года «пандемию». Уровень популярности термина на сайте тогда вырос на 115 806%. Годом ранее главным словом стало местоимение «they» («они»), которое может использоваться в качестве гендерно-нейтрального обращения.

Оксфордский словарь выбрал «vax» (в переводе «вакцина» или «вакцинироваться») словом 2021 года. По мнению составителей толкового словаря английского языка Collins English Dictionary, слово года — NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен»), а Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина объявил «Спутник» словом 2021 года.