«Я часто смеялся вслух, но должен ли был?»: Том Форд раскритиковал «Дом Gucci»

Том Форд известен не просто как дизайнер одежды с мировым именем, но и талантливый режиссер, снявший номинированные на «Оскар» фильмы «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи». С 1990 года он работал на должности креативного директора Gucci и был лично знаком с теми, кого в своем новом фильме показал Ридли Скотт, поэтому модельеру есть что сказать.
Форд не профессиональный кинокритик, но и не просто зритель. Посмотрев «Дом Gucci», он решил выпустить рецензию для Airmail News. В первом же предложении он пишет, что ему пришлось «пережить показ двухчасового 37-минутного фильма».
Дизайнер отмечает, что его мнение может быть предвзятым, потому что он четыре года работал вместе с главой модной компании Маурицио Гуччи, которого убили «в нескольких шагах» от офиса Форда в Милане, и переживал на себе те события, которые показывает картина.
Форду не понравилось настроение «Дома Gucci» — это его главная претензия к фильму. По его словам, в ленте отсутствовало настоящее чувство трагедии, и вместо этого зрители видели своего рода комедийную зарисовку реальных людей и событий.
Больше всего ему не понравились образы Альдо Гуччи и его сына Паоло, сыгранные Аль Пачино и Джаредом Лето. Когда они появлялись на экране, Форд казалось, что это не фильм Ридли Скотта, а забавная сценка из «Saturday Night Live».
Однако есть кое‑что, что Форду все-таки понравилось. Для него «настоящей звездой фильма была Гага», чье исполнение роли Патриции Гуччи он считает «точным».
Однако Форд пишет в конце, что вышел из кинотеатра с чувством печали, которое он испытывал еще несколько дней после показа. Он считает, что такую эмоциональную реакцию могут разделить лишь те, кто был знаком с «игроками и игрой».
«Дом Gucci» вышел в мировой прокат 24 ноября, премьера в России намечена на 2 декабря. Отзывы критиков и зрителей в основном положительные, но есть и те, кому некоторые моменты в фильме не понравились.