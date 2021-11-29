«Я часто смеялся вслух, но должен ли был?»: Том Форд раскритиковал «Дом Gucci»

Том Форд известен не просто как дизайнер одежды с мировым именем, но и талантливый режиссер, снявший номинированные на «Оскар» фильмы «Одинокий мужчина» и «Под покровом ночи». С 1990 года он работал на должности креативного директора Gucci и был лично знаком с теми, кого в своем новом фильме показал Ридли Скотт, поэтому модельеру есть что сказать. Форд не профессиональный кинокритик, но и не просто зритель. Посмотрев «Дом Gucci», он решил выпустить рецензию для Airmail News. В первом же предложении он пишет, что ему пришлось «пережить показ двухчасового 37-минутного фильма».

Блестящий, амбициозный, красиво снятый и костюмированный рассказ о жадности и убийстве ошеломляет огромным количеством звезд. Фильм соперничает с мыльной оперой «Династия» [сериал на Netflix] по тонкости, но делает это с гораздо большим бюджетом.



У мастера режиссуры Ридли Скотта и Леди Гаги, Адама Драйвера, Аль Пачино, Джереми Айронса, Джареда Лето и Сальмы Хайек получился… я все еще не подобрал слова, которыми фильм можно описать. Когда я выходил из кинотеатра, мне казалось, что я пережил ураган. Был ли это фарс или захватывающая история о жадности? Я часто смеялся вслух, но должен ли был? Том Форд Модельер и режиссер

Дизайнер отмечает, что его мнение может быть предвзятым, потому что он четыре года работал вместе с главой модной компании Маурицио Гуччи, которого убили «в нескольких шагах» от офиса Форда в Милане, и переживал на себе те события, которые показывает картина. Форду не понравилось настроение «Дома Gucci» — это его главная претензия к фильму. По его словам, в ленте отсутствовало настоящее чувство трагедии, и вместо этого зрители видели своего рода комедийную зарисовку реальных людей и событий. Больше всего ему не понравились образы Альдо Гуччи и его сына Паоло, сыгранные Аль Пачино и Джаредом Лето. Когда они появлялись на экране, Форд казалось, что это не фильм Ридли Скотта, а забавная сценка из «Saturday Night Live».

Двум актерам будто разрешили сыграть обычную ветчину, а не прошутто [итальянская ветчина, сделанная из окорока, натертого солью]. Должно быть, они на славу повеселились. Паоло, с которым я встречался несколько раз, был действительно эксцентричным человеком и порой вел себя по-дурацки, но его поведение в целом определенно не походило на сумасшедшего и, казалось бы, умственно отсталого персонажа в исполнении Лето. Том Форд Модельер и режиссер