Инцидент произошел на матче 16-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) между командами ЦСКА и «Зенит» . Болельщики ЦСКА устроили на трибунах масштабное файер-шоу в конце встречи.

Полиция провела массовые задержания футбольных фанатов на московской «ВЭБ Арене» из‑за пиротехнического шоу. Об этом сообщает «Чемпионат».

После окончания матча активных фанатов около часа не выпускали с трибуны. Затем к выходу подъехали автозаки, куда стали сажать болельщиков московского клуба. Издание отмечает, что задерживали только мужчин — женщин и детей отпустили.

По информации Sports.ru, правоохранители увезли со стадиона 408 человек.

«К сожалению, впервые за всю историю „ВЭБ Арены“ во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны», — заявили представители ЦСКА.

В РПЛ отметили, что организация «делает все для скорейшего разрешения инцидента». В том числе речь идет об освобождении болельщиков.

«Меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом», — сказали источники Sports.ru в Премьер-лиге.