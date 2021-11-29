ВОЗ заявила о повышенном риске переболевших COVID-19 заразиться штаммом «Омикрон»

Всемирная организация здравоохранения опубликовала документ с предварительными данными о новом штамме коронавируса «Омикрон». В нем говорится, что у переболевших COVID-19 риск заразиться «Омикроном» может быть выше, чем другими вызывающими опасения вариантами вируса.

В организации отмечают, что эта информация носит ограниченный характер. Подробнее об этом расскажут в ближайшее время.

У специалистов пока что нет подтвержденной информации о том, что болезнь «Омикрон»-штаммом протекает тяжелее, чем другими вариантами коронавируса, включая «Дельта».

«Предварительные данные говорят о том, что имеется более высокая доля госпитализаций в Южной Африке, однако это может быть вызвано в целом увеличением числа заразившихся людей, а не результатом инфицирования именно „Омикроном“», — подчеркивают в организации.

В ВОЗ отметили, что у них нет достоверных сведений о том, что симптомы заражения «Омикроном» отличаются от других штаммов. Также неясно, является ли новый штамм более заразным. Вспышку заражений коронавирусом в регионах Южной Африки, где обнаружили «Омикрон», не связывают напрямую со штаммом до появления новой информации.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала «Омикрон» и определила как вызывающий обеспокоенность из‑за большого количества мутаций, впервые обнаружили в Южной Африке. С тех пор случаи заражения им зарегистрировали в Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Чехии, Австрии, Гонконге и Австралии.

С 28 ноября в Россию не смогут въехать иностранцы из Гонконга, ЮАР и еще нескольких южноафриканских стран. Россияне, прибывающие с юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19.

На такие же меры пошла Великобритания, а Израиль на две недели закрыл границы для всех иностранцев.