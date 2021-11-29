Генпрокуратура заявила о 450 нарушениях на шахтах в Кузбассе

По итогам проверки после аварии на шахте «Листвяжная» Генпрокуратура выявила 449 нарушений закона на шахтах Кузбасса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Проверки прошли на 31 шахте. По их результатам возбуждено 180 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело о халатности.

Нарушения в том числе связаны с техникой безопасности. На шахтах не были проведены работы по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, работников на участках недостаточно, а система доставки людей не функционирует.

«В сфере охраны труда также выявлены нарушения: непроведение инструктажей по технике безопасности, оценки условий труда, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха и другие», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По части пожарной безопасности зафиксировали, в частности, что на некоторых шахтах необорудованные пути эвакуации, эвакуационные пути не соответствуют планам, электропроводка неисправна.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, который вызвал пожар и задымление. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Более 60 человек были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин заявлял, что на объекте из‑за искры взорвался метан. По версии следствия, в последние месяцы в шахту не подавалось достаточное количество воздуха, из‑за чего образовалась взрывоопасная концентрация газа.