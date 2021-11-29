В России нейросеть будет анализировать психологическое состояние граждан по аккаунтам в соцсетях

Российские власти хотят внедрить искусственный интеллект для анализа психологического состояния граждан по их аккаунтам в социальных сетях. Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок, внимание на это обратил «Коммерсант».

Исполнитель будет выбран уже 29 ноября, а выполнить работы он должен до 1 сентября 2024 года. За психологическую диагностику личности с помощью соцсетей и нейросети он получит 36 млн рублей.

В тендерной документации отмечается, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, «открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без осуществления психологического тестирования, требующего его добровольного согласия».

Один из источников этих следов — соцсети. В аккаунтах людей «накапливаются обширные материалы относительно интересов, увлечений, записей пользователя, фиксирующих показатели его поведенческой активности».

Технологию диагностики с помощью искусственного интеллекта планируется применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения. Также подобные проекты «могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности», отмечают в Аналитическом центре при правительстве России, который выделил грант.

Ранее на сайте Госзакупок появился тендер от Роскомнадзора на изучение системы автоматического поиска противоправного контента на фото и видео в интернете. Технология основана на искусственном интеллекте, который будет выявлять экстремистские материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству и порнографию.