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Умер сэр Фрэнк Уильямс — основатель и экс-руководитель команды «Формулы-1» Williams

Семён Гудошников
Сегодня в 19:11

В возрасте 79 лет умер основатель и бывший руководитель британской команды «Формулы-1» Williams сэр Фрэнк Уильямс. Об этом говорится в твиттере организаторов гоночного чемпионата. Причины смерти не уточняются.

«Мы полны безмерной и глубокой печали в связи с кончиной сэра Фрэнка Уильямса. Его жизнь была наполнена страстью к автоспорту; его наследие неизмеримо и навсегда останется частью «Формулы-1», — отметили организаторы чемпионата.

Уильямс начинал карьеру в автоспорте в качестве пилота и механика. В 1966 году он основал свою первую команду Frank Williams Racing Cars, которая сперва принимала участие в гонках «Формулы-2», а затем «Формулы-1».

В 1977 году Уильямс продал эту команду из‑за финансовых трудностей и основал новую — WilliamsF1. С 1980 по 1997 год она 114 раз побеждала в Гран-при и девять раз завоевывала Кубок конструкторов.

С 1986 года Уильмс был прикован к инвалидной коляске из‑за автомобильной аварии. Но до 2012-го продолжал руководить командой, пока на этом посту его не сменила его дочь Клэр. В 2020 году команда была продана американской компании Dorilton Capital. В 1999 году Уильямс получил титул рыцаря Британской империи.

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