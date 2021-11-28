перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер сэр Фрэнк Уильямс — основатель и экс-руководитель команды «Формулы-1» Williams 19:11
Экскурсия для антиваксеров, расширенная версия «Дома Gucci» и другие новости дня
18:14 дайджест
В чеченских школах начали проходить учебник о жизни Ахмата Кадырова. Его написал сотрудник МВД 17:45
Эксперт изучил комментарии под постом Володина о QR-кодах. В топе слов — «против», «право» и «народ» 17:17
Из Disney+ в Гонконге удалили эпизод «Симпсонов» с отсылками к расстрелу на площади Тяньаньмэнь 17:04
Таиланд разрешит туристам расплачиваться цифровыми токенами и создаст свою криптовалюту 16:16
opensea.io
Дэмиен Херст создал NFT-коллекцию на основе обложки альбома Дрейка «Certified Lover Boy» 16:03
Исследование: 82% дел о фейках в России связаны с критикой властей, а не с информацией о ковиде 14:56
Сенатор заявил, что в России уже есть случаи «Омикрон»-штамма. Роспотребнадзор это опроверг 14:56
В сеть выложили старые кадры с Джейсоном Момоа на тестовых съемках ремейка «Ворона» 14:16
В Приморье застрелили амурского тигра. Полиция возбудила уголовное дело 13:56
«Ставишь паузу, берешь пиво и возвращаешься»: Ридли Скотт выпустит расширенную версию «Дома Gucci» 13:06
Fusion Medical Animation/Unsplash
В ВОЗ объяснили, почему назвали новый штамм коронавируса «Омикрон», а не «Ню» 12:58
В России выявили 33 548 случаев COVID-19 за сутки 11:48
Филатовская больница провела экскурсию по красной зоне для противников вакцинации 11:29
Израиль на две недели запретит въезд иностранцев из‑за нового штамма коронавируса 10:28
Умер композитор Александр Градский 9:20
«Яндекс.Музыка»
Вышел ранее не изданный альбом Дэвида Боуи «Toy» 2001 года Вчера в 20:35
Москвича, справившего нужду на стенд с портретом ветерана, арестовали. Ему грозит до пяти лет Вчера в 19:56
Суд в Петербурге назначил четырем активисткам штрафы за акцию против гендерного насилия Вчера в 19:22
Отключить рекламу

В чеченских школах начали проходить учебник о жизни Ахмата Кадырова. Его написал сотрудник МВД

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:45

В Чечне выпустили учебник «Путь, озаренный светом» о жизни и деятельности Ахмата Кадырова на посту президента республики. Книгу включили в обязательную школьную программу для 9-11 классов, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Учебное пособие стало дополнительным материалом к курсу «История России». В нем рассказывается о «политическом и духовном наследии» Кадырова-старшего, а также о его «самых значимых моментах жизненного пути к миру и созиданию», следует из репортажа телеканала.

«Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — звучит в видео.

В репортаже появляется автор учебника, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Идея написать «Путь, озаренный светом» пришла к нему в 2019 году после встречи с главной республики Рамзаном Кадыровым.

Как пишет «Кавказ. Реалии»*, информации о Эдилове в открытых источниках немного. В интернете журналистам удалось найти лишь то, что человек с таким же именем и фамилией раньше занимался розничной торговлей в Грозном, но в 2015 году бизнес закрылся. Начальником управления МВД он стал в 2018 году и, по словам министра внутренних дел по Чечне, показал себя как «порядочный, грамотный и энергичный руководитель».

Изданию известно, что Эдилов является односельчанином Кадырова и сыном депутата местного парламента Ибрагима Эдилова. Его родной дядя Ризван Эдилов также работал в органах внутренних дел.

* «Кавказ.Реалии» включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Минюст РФ
Люди
Ахмат Кадыров
Рамзан Кадыров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить