В чеченских школах начали проходить учебник о жизни Ахмата Кадырова. Его написал сотрудник МВД

В Чечне выпустили учебник «Путь, озаренный светом» о жизни и деятельности Ахмата Кадырова на посту президента республики. Книгу включили в обязательную школьную программу для 9-11 классов, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Учебное пособие стало дополнительным материалом к курсу «История России». В нем рассказывается о «политическом и духовном наследии» Кадырова-старшего, а также о его «самых значимых моментах жизненного пути к миру и созиданию», следует из репортажа телеканала.
«Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — звучит в видео.
В репортаже появляется автор учебника, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Идея написать «Путь, озаренный светом» пришла к нему в 2019 году после встречи с главной республики Рамзаном Кадыровым.
Как пишет «Кавказ. Реалии»*, информации о Эдилове в открытых источниках немного. В интернете журналистам удалось найти лишь то, что человек с таким же именем и фамилией раньше занимался розничной торговлей в Грозном, но в 2015 году бизнес закрылся. Начальником управления МВД он стал в 2018 году и, по словам министра внутренних дел по Чечне, показал себя как «порядочный, грамотный и энергичный руководитель».
Изданию известно, что Эдилов является односельчанином Кадырова и сыном депутата местного парламента Ибрагима Эдилова. Его родной дядя Ризван Эдилов также работал в органах внутренних дел.
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