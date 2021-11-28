В чеченских школах начали проходить учебник о жизни Ахмата Кадырова. Его написал сотрудник МВД

В Чечне выпустили учебник «Путь, озаренный светом» о жизни и деятельности Ахмата Кадырова на посту президента республики. Книгу включили в обязательную школьную программу для 9-11 классов, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Учебное пособие стало дополнительным материалом к курсу «История России». В нем рассказывается о «политическом и духовном наследии» Кадырова-старшего, а также о его «самых значимых моментах жизненного пути к миру и созиданию», следует из репортажа телеканала.

«Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата-Хаджи Кадырова — оградить свой народ от бед и войн», — звучит в видео.