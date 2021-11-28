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Таиланд разрешит туристам расплачиваться цифровыми токенами и создаст свою криптовалюту

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:16

Власти Таиланда хотят восстановить экономику, во многом зависимую от сферы туризма и пострадавшую от пандемии, с помощью иностранцев с криптовалютой. Для них создается криптоинфраструктура, которая должна привлечь новых туристов в страну. Об этом пишет Bloomberg.

Глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна рассказал изданию, что ведомство работает с национальными регулирующими органами и местной биржей криптовалют над тем, чтобы разрешить использование цифровых токенов во время путешествия. По их подсчетам, это вернет в экономику упущенные 80 млрд долларов.

«Есть люди, которые разбогатели на цифровых валютах, и они могут захотеть использовать накопленное богатство. Если они смогут использовать здесь свою валюту без необходимости ее обменивать или платить налоги, им будет удобно», — поделился Супасорн.

Пока что в Таиланде нельзя расплачиваться криптовалютой, но, по словам Супасорна, ТАТ рассчитывает на признание ее как платежного средства, когда путешествия вернутся к допандемийному уровню.

Следующим шагом станет создание криптоинфраструктуры и обновление туристической экосистемы. Для этого в следующем году сформируют целое подразделение, которое займется выпуском национальной криптовалюты и криптокошелька.

Добиться 80% от тех доходов, которые Таиланду приносил туризм в 2019 году, власти хотят в 2023 году, а на полное восстановление рассчитывают в 2024 году. Супасорн добавил, что в первом квартале следующего года страна нацелена на 1 млн туристов с высокими тратами, 10% из которых будут владельцами криптовалюты.

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