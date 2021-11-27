Вышел ранее неизданный альбом Дэвида Боуи «Toy» 2001 года

Альбом Дэвида Боуи «Toy», записанный еще в 2001 году и некоторое время считавшийся потерянным, официально вышел на стриминговых сервисах.
Ранее неизданная пластинка вошла в бокс-сет «Brilliant Adventure (1992-2001). Помимо нее туда попали переиздания альбомов Боуи «Black Tie White Noise», «The Buddha of Suburbia», «Outside», «Earthling» и «Hours», а также запись концерта для радио Би-би-си в Лондоне.
Релиз «Toy» был запланирован еще в 2001 году. Боуи хотел переосмыслить на нем некоторые свои ранние песни в составе полноценной группы. Выход пластинки отложили из‑за разногласий музыканта с лейблом Virgin. А позже, подписав контракт с лейблом Columbia, Боуи полностью отказался от него.
Некоторые треки, написанные для невыпущенного альбома, попали затем на пластинку «Heathen» 2002 года. А в 2011-м «Toy» неофициально выложили в сети, но его происхождение не подтвердили.