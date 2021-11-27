Суд в Петербурге назначил четырем активисткам штрафы за акцию против гендерного насилия

25 ноября, в день борьбы с гендерным насилием, активистки установили женский манекен на набережной Мойки. Женскую фигуру они обклеили листовками с заголовками новостей о насилии, надели на него венок и возложили цветы.

Нордик признали виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП — повторное нарушение правил проведения митинга. Трех других активисток — в организации акции без подачи уведомления.

Три другие участницы акции — Полина Титова, Марина Ширяева и Марина Сингх — получили штрафы в 20 тыс. рублей каждая.

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал активистку Лелю Нордик на 75 тыс. рублей за акцию против гендерного насилия. Об этом сообщает «Апология»

Активисток и трех журналистов, освещавших акцию, задержали и доставили* в отдел. Представителей СМИ отпустили в тот же вечер, организаторки акции провели в полицейском отделении два дня, до судебного заседания.

*Ссылка на издание «ОВД-инфо», которого Минюст признал СМИ, выполняющим функцию иностранного агента (мы обязаны указывать это и в данном случае).