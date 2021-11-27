Ангелу Меркель проводят с поста канцлера панк-рок-хитом из ГДР. Песню исполнит оркестр Бундесвера

«Du hast den Farbfilm vergessen» стала хитом в ГДР в 1974 году, когда Меркель было 20 лет. Помимо этого, на церемонии сыграют песню Хильдегард Кнеф Fur mich soll’s rote Rosen regnen («Для меня должен идти дождь из красных роз») и христианский гимн «Боже, славим мы тебя» (Großer Gott, wir loben dich).

Ангела Меркель попросила исполнить на церемонии ухода с должности канцлера песню панк-рокерши Нины Хаген «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ты забыл цветную пленку»). Об этом сообщает Der Spiegel .

По традиции канцлер сам выбирает, под какие композиции его будут провожать с высокого поста. Для Меркель музыку исполнит концерт Бундесвера.

Церемония ухода с поста канцера пройдет 2 декабря, из‑за пандемии — в ограниченном формате. Меркель управляла Германией 16 лет, на прошлых выборах ее блок «Христианско-демократический союз» (ХДС/ХСС) проиграл социал-демократам (СДПГ).

СДПГ вошли в коалицию со Свободной демократической партией (СвДП) и «Зелеными». По данным СМИ, новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц — вице-канцлер и министр финансов Германии.