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Новый штамм шагает по Европе, Миядзаки снимет последний мультфильм и другие новости дня
17:43 дайджест
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Дайджест

Новый штамм шагает по Европе, Миядзаки снимет последний мультфильм и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 17:43

В России выявили 33 946 новых случаев ковида, умерли 1239 пациентов. В Германии, Чехии и Великобритании заявили о регистрации заражений новым штаммом коронавируса — «Омикроном».

Суд арестовал пятерых обвиняемых по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная» — начальство шахты и двух сотрудников Ростехнадзора. Им грозит до семи лет тюрьмы, никто из арестованных вины не признал.

В США в возрасте 91 года умер композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм. Он написал песни к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд».

В Вологде завели уголовное дело на противницу QR-кодов. Она распылила дихлофос на росгвардейцев в здании областной администрации.

Вячеслав Володин пообещал ознакомиться со всеми комментариями противников QR-кодов. Их под постом спикера Госдумы сотни тысяч — парламентарий признался, что не ожидал такого количества отзывов.

Основательница «Дома с маяком» Лида Мониава назвала слова Андрея Воробьева о закрытии в Подмосковье всех детских домов «лапшой на уши». По ее словам, детдома продолжают работать, просто под вывеской центров содействия семейному воспитанию.

Павел Дуров удалил из Telegram анимацию эмодзи «эякулирующего» баклажана. Он заявил, что сделал это по требованию Apple.

Хаяо Миядзаки снимет последний полнометражный мультфильм для Studio Ghibli. Он будет основан на книге Гендзабуро Есино 1937 года «Как поживаешь?».

В США сборы «Дюны» превысили отметку в 100 млн долларов. Во всем мире лента собрала в кинотеатрах более 400 млн.

Mujiuce выпустил трек «Underdogs». Он записан в поддержку киберспортивной команды Gambit Esports, которая будет участвовать в первом турнире по игре Valorant.

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