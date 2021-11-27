перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новый штамм шагает по Европе, Миядзаки снимет последний мультфильм и другие новости дня
17:43 дайджест
«Россия 24»/YouTube
Ректора «Шанинки» переведут в больницу «Матросской тишины» 17:09
Еще в трех европейских странах выявили штамм коронавируса, впервые зарегистрированный в Южной Африке Обновлено в 17:08
Российской авиакомпании впервые запретили летать над территорией Евросоюза 16:01
По делу о гибели людей на шахте в Кузбассе арестованы пять человек 15:06
Хаяо Миядзаки снимет последний полнометражный мультфильм для Studio Ghibli 14:59
Tim P. Whitby /Getty Images
Умер композитор Стивен Сондхайм. Он написал песни к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд» 13:58
В Вологде завели уголовное дело на противницу QR-кодов. Она распылила дихлофос на росгвардейцев 13:51
Вячеслав Володин пообещал ознакомиться со всеми комментариями противников QR-кодов. Их сотни тысяч 12:58
«Никакие детские дома не закрывались»: Лида Мониава раскритиковала слова губернатора Подмосковья 12:35
Mujiuce выпустил трек «Underdogs» в поддержку киберспортивной команды Gambit Esports 12:35
Matthew Waring/Unsplash
В России выявили 33 946 новых случаев коронавируса 11:36
Дуров удалил из Telegram анимацию «эякуляции» баклажана по требованию Apple 11:20
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из‑за распространения коронавируса 10:43
Саудовская Аравия приостановила авиасообщение с семью африканскими странами 10:01
В США сборы «Дюны» превысили отметку в 100 млн долларов 9:22
steeprockkayak/Instagram
Жители Канады столкнулись с необычным природным явлением. Озеро Манитоба покрылось ледяными шарами 2:38
Блогера Александра Устинова приговорили к 14 годам колонии строгого режима 2:02
Мэра города в Кузбассе отправили в отставку из‑за банкета. Он состоялся в день трагедии в шахте 1:13
В Красноярске учителя бальных танцев отправили в тюрьму на 15 лет за педофилию 0:32
Отключить рекламу

Ректора «Шанинки» переведут в больницу «Матросской тишины»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:09

Арестованного по делу о хищении средств Минпросвещения ректора «Шанинки» Сергея Зуева 3 декабря переведут в больницу при СИЗО «Матросская тишина» по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена ОНК Москвы и главу комитета по правозащите партии «Новые люди» Александра Хуруджи.

По его словам, Зуев старается выглядеть молодцом, улыбается и шутит, несмотря на плохое физическое состояние из‑за болезни. Он также добавил, что все необходимые лекарства были переданы ректору.

Хуруджи рассказал, что Зуев пытался выйти погулять, но из‑за протеза в ноге он не смог осилить полное время прогулки.

«Он сейчас письма читает, говорит, что благодарен за такое огромное количество писем — ему пишут со всего мира. Очень благодарен своей жене за поддержку. Также он пишет книгу», — добавил Хуруджи, отметив, что она будет посвящена университетам.

26 ноября академики РАН попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО ректора «Шанинки». Они назвали абсурдными обвинения в адрес Зуева, отмечая, что его многолетний труд, а также безупречная академическая и общественная репутация исключают причастность ректора к «какому‑либо мошенничеству или хищению».

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день отправили под домашний арест. 20 октября его адвокат сообщил, что Зуева госпитализировали из‑за проблем с сердцем, а 21 октября мужчине провели экстренную операцию. 9 ноября Зуева перевели в СИЗО до 7 декабря.

Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить