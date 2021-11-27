Ректора «Шанинки» переведут в больницу «Матросской тишины»

Арестованного по делу о хищении средств Минпросвещения ректора «Шанинки» Сергея Зуева 3 декабря переведут в больницу при СИЗО «Матросская тишина» по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена ОНК Москвы и главу комитета по правозащите партии «Новые люди» Александра Хуруджи.

По его словам, Зуев старается выглядеть молодцом, улыбается и шутит, несмотря на плохое физическое состояние из‑за болезни. Он также добавил, что все необходимые лекарства были переданы ректору.

Хуруджи рассказал, что Зуев пытался выйти погулять, но из‑за протеза в ноге он не смог осилить полное время прогулки.

«Он сейчас письма читает, говорит, что благодарен за такое огромное количество писем — ему пишут со всего мира. Очень благодарен своей жене за поддержку. Также он пишет книгу», — добавил Хуруджи, отметив, что она будет посвящена университетам.

26 ноября академики РАН попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО ректора «Шанинки». Они назвали абсурдными обвинения в адрес Зуева, отмечая, что его многолетний труд, а также безупречная академическая и общественная репутация исключают причастность ректора к «какому‑либо мошенничеству или хищению».

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день отправили под домашний арест. 20 октября его адвокат сообщил, что Зуева госпитализировали из‑за проблем с сердцем, а 21 октября мужчине провели экстренную операцию. 9 ноября Зуева перевели в СИЗО до 7 декабря.

Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.