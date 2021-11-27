Российской авиакомпании впервые запретили летать над территорией Евросоюза

Европейская комиссия (ЕК) включила российскую авиакомпанию «Скол» в «черный список» перевозчиков, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК.

Такое решение принято из‑за того, что авиакомпания не соответствует международным стандартам безопасности.

«Поддержание самого высокого уровня безопасности для всех авиапутешественников и персонала является нашим главным приоритетом. Список безопасности полетов ЕС остается одним из наших наиболее эффективных инструментов для достижения этой цели», — отметила комиссар по транспорту Адина Влеан.

«Скол» стала первой российской компанией, которую внесли в данный список. Всего в нем находится 97 перевозчиков, которым запрещено осуществлять деятельность на территории ЕС. Большинство из них — из Африки и Ближнего Востока.

Авиакомпания «Скол» была создана в 2000 году. В основном она занимается вертолетными перевозками в Сибири для нефтегазовых компаний.

21 июня 2021 года Росавиация запретила компании эксплуатировать 35 судов из‑за неисполнения обязательств по договорам лизинга. При этом «Сколу» разрешили выполнять полеты по социально значимым маршрутам и осуществлять авиационные работы, используя оставшийся парк из 18 воздушных судов.