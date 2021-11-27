В Вологде завели уголовное дело на противницу QR-кодов. Она распылила дихлофос на росгвардейцев

Вологодский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело на 46-летнюю жительницу Череповца, которая распылила дихлофос на сотрудников Росгвардии. Об этом говорится на сайте СК.
Дело завели по части 1 статьи 318 УК — насилие в отношении представителей власти. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемая направилась 25 ноября в областное Заксобрание в составе группы людей, выступающих против обязательной вакцинации и QR-кодов. Активисты пришли в областной парламент с петицией и требовали личного приема.
Следователи отмечают, что некоторые посетители нарушали пропускной и масочный режимы, из‑за чего на место вызвали полицию. Прибывшие правоохранители решили доставить нарушителей в отдел, после чего подозреваемая распылила на росгвардейцев газ из баллончика с надписью «Дихлофос». По данным СК, два правоохранителя получили ожоги глаз первой степени.
Происходящее присутствующие снимали на мобильные телефоны. На одном из видео женщина, на которую завели дело, кричит: «Вы хотите возвращения фашизма в России? Подумайте! Наши деды воевали! И сейчас QR-кодизация, принудительная вакцинация непонятно какими‑то препаратами».
Момент нападения на росгвардейцев на другой ролик. В момент распыления дихлофоса подозреваемая говорит: «Всех ваших детей вакцинируют!».
«Комсомольская правда» пишет, что женщина пожаловалась на сломанную руку, ей вызвали скорую. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Первое рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на 16 декабря.
В некоторых российских регионах прошли акции против введения QR-кодов, в Волгограде протестующие ворвались в здание Роспотребнадзора.