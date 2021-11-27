В Вологде завели уголовное дело на противницу QR-кодов. Она распылила дихлофос на росгвардейцев

Вологодский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело на 46-летнюю жительницу Череповца, которая распылила дихлофос на сотрудников Росгвардии. Об этом говорится на сайте СК.

Дело завели по части 1 статьи 318 УК — насилие в отношении представителей власти. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемая направилась 25 ноября в областное Заксобрание в составе группы людей, выступающих против обязательной вакцинации и QR-кодов. Активисты пришли в областной парламент с петицией и требовали личного приема.

Следователи отмечают, что некоторые посетители нарушали пропускной и масочный режимы, из‑за чего на место вызвали полицию. Прибывшие правоохранители решили доставить нарушителей в отдел, после чего подозреваемая распылила на росгвардейцев газ из баллончика с надписью «Дихлофос». По данным СК, два правоохранителя получили ожоги глаз первой степени.

Происходящее присутствующие снимали на мобильные телефоны. На одном из видео женщина, на которую завели дело, кричит: «Вы хотите возвращения фашизма в России? Подумайте! Наши деды воевали! И сейчас QR-кодизация, принудительная вакцинация непонятно какими‑то препаратами».