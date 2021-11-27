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Вячеслав Володин пообещал ознакомиться со всеми комментариями противников QR-кодов. Их сотни тысяч

Семён Гудошников
Сегодня в 12:58

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постарается ознакомиться со всеми комментариями под его постом о правительственных законопроектах о QR-кодах. К моменту написания заметки их накопилось более 615 тыс.

По его словам, одному с таким объемом справиться не получится, поэтому он организует соответствующую работу. «Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены», — написал он, отметив, что не ожидал такого большого количества отзывов.

Под его новым сообщением в телеграме уже около 18 тыс. комментариев. Спикер Госдумы сказал, что планирует и дальше использовать соцсети для получения обратной связи по важным темам.

Володин предложил в своем телеграме обсудить введение QR-кодов 25 ноября. Это был первый пост в его канале, где он открыл комментарии. В них тысячами ринулись противники QR-кодов, которые по большей части оставляли короткие гневные сообщения.

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