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«Никакие детские дома не закрывались»: Лида Мониава раскритиковала слова губернатора Подмосковья

Семён Гудошников
Сегодня в 12:35

Основательница благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава назвала слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о том, что в регионе закрылись все детские дома, «лапшой на уши». По ее словам, никакие детдома в области не закрывались, их просто переименовали.

«Уваровка, Коломна, Сергиев-Посад, Орехово-Зуево и еще десяток детских интернатов и домов ребенка в Московской области продолжают работать. Там лежат в кроватях дико худые коротко стриженые дети, которые никогда не выходят за заборы интернатов», — написала она в фейсбуке.

Мониава пояснила, что детские интернаты теперь называются центрами содействия семейному воспитанию. А детей, живущих в интернатах, зачисляют за родителями, если они живы, и не вносят в сиротские базы.

По мнению Мониавы, распространение новостей, подобных той, что в Подмосковье закрылись все детские дома, это пример государственной пропаганды. «Информационное поле потихоньку зачищается от всех плохих новостей и становится позитивным. Детские дома закрыты, коровы доятся за четверых, а пятилетний план выполнен за 3 года», — сказала благотворительница.

Воробьев заявил о закрытии всех детских домов в Подмосковье 25 ноября, во время торжественной церемонии, посвященной Дню матери. Губернатор заверил, что всех сирот передали в приемные семьи, и там им дарят «любовь, внимание, заботу».

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