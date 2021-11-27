Mujiuce выпустил трек «Underdogs» в поддержку киберспортивной команды Gambit Esports

Электронный музыкант Роман Литвинов , наиболее известный под псевдонимом Mujuice, выпустил трек «Underdogs» в поддержку Gambit Esports на первом турнире по игре Valorant.

«Я геймер с самого детства, со времен 8-битных игр и по сей день. А музыкой занимаюсь с первого 16-битного саундбластера. Счастлив, что теперь могу поучаствовать в дорогой моему сердцу культуре не только как игрок, но и как композитор». — рассказал Mujuice.

Первый матч Gambit Esports на Valorant Champions состоится 2 декабря. Российская команда встретится с одной из сильнейших команд Юго-Восточной Азии — филиппинской Team Secret. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на русскоязычных каналах Valorant на твиче и ютьюбе.

В состав Gambit Esports входят: капитан Игорь «Redgar» Власов, тренер Андрей «Engh» Шолохов, менеджер Владимир «Kayos» Иванов, а также игроки Аяз «nAts» Ахметшин, Тимофей «Chronicle» Хромов, Никита «d3ffo» Судаков и Богдан «Sheydos» Наумов.